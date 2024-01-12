Гордость отца: как сейчас выглядят повзрослевшие сыновья Тома Хэнкса

Том Хэнкс не так часто балует поклонников выходами в свет с семьёй. В честь премьеры сериала «Повелители воздуха», продюсером которого стал актёр, он сделал исключение и появился на красной дорожке с супругой Ритой Уилсон и двумя младшими сыновьями.

Хэнкс и Уилсон счастливы вместе вот уже 36 лет. Сыновья пары Чет и Труман уже давно выросли. В прошлом году Чету исполнилось 33 года, а его младшему брату – 28 лет. Труман, как и его отец решил связать свою жизнь с кинематографом. Он окончил Стэнфордский университет и сейчас работает оператором.

Чет же ещё ищет себя. Молодой человек раньше часто попадал в различные передряги, а его имя светилось в громких заголовках. К счастью, парень взялся за ум и постепенно приводит свою жизнь в порядок. Сейчас Чет ведёт собственный бизнес в сфере фитнеса. Кстати, он уже успел подарить родителям внучку. Именно малышка стала главной мотивацией для Чета.

Кстати, у Тома Хэнкса есть ещё двое детей – сын Колин и дочь Элизабет. Они появились на свет в первом браке актёра. Хэнкс рассказывал, что он стал отцом, когда был ещё совсем молодым, и ни о каком успехе в Голливуде не шло и речи.