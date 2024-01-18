Кейт Мосс отпраздновала 50-летие в полупрозрачном платье в роскошном ресторане Парижа

16 января роскошной Кейт Мосс исполнилось 50 лет. Свой юбилей супермодель встретила в Париже. Праздник Мосс отметила в компании возлюбленного Николая фон Бисмарка и друзей. Для торжества звезда выбрала знаменитый ресторан «Лоран».

Папарацци встретили модель в сопровождении близких на выходе из отеля Ritz. В честь своего 50-летия Кейт надела невероятное кружевное платье чёрного цвета, которое подчеркнуло идеальные формы модели. На плечи Мосс накинула чёрное пальто, а образ дополнила босоножками на высоком каблуке.

Дочь модели Лайла, которая, к слову, в 2020 году вместе с мамой впервые вышла на подиум, тоже выбрала чёрный наряд. Известно, что на вечеринке собралось около сорока звёздных гостей. Среди них, например, была визажист Шарлотта Тилбери, с которой Кейт сотрудничает много лет. В преддверии своего дня рождения Мосс рассказывала, что совершенно не чувствует себя на 50, поэтому готова к новым карьерным достижениям.

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