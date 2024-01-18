Рене Зеллвегер поддержала своего возлюбленного на его футбольном матче

Рене Зеллвегер и Энтони Анстеда счастливы вместе уже несколько лет. Звезда «Бриджит Джонс» и её возлюбленный не так часто делятся совместными снимками, поэтому поклонники особенно радуются, когда актриса выходит в свет вместе с Энтони.

Известно, что британский телеведущий занимается развитием собственного бизнеса, а параллельно играет в футбол в любительской команде. Рене всецело поддерживает мужчину и старается посещать все его матчи. На днях Энтони выкладывался на очередном состязании, а его верная спутница жизни, как и всегда, наблюдала за происходящим на трибуне.

Долгое время Энтони играет за непрофессиональную команду клуба «Саутгемптон» и уже добился достаточно высоких результатов. В прошлом году футболисты одержали сразу несколько значимых побед в рамках своей лиги.

Поклонники пары Зеллвегер и Анстеды надеются, что совсем скоро возлюбленные объявят о своей свадьбе. Фанаты Рене часто говорят, что рядом с мужчиной она расцвела. Действительно, на совместных фото с Анстедой актриса по-настоящему светится и широко улыбается.