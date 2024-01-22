Эшли Грэхэм призналась, что бренды отказываются сотрудничать с plus-size моделями

За последние несколько лет тенденции модного мира перевернулись с ног на голову. На подиумы стали выходить пышнотелые красавицы, которые стали в один ряд со стройными манекенщицами. Общество по-разному относится к такому положению дел, однако plus-size модели уже вовсю завоёвывают сердца дизайнеров.

Оказывается, всё-таки пока далеко не каждый бренд готов сотрудничать с манекенщицами, которые носят одежду большого размера. Одна из самых востребованных plus-size моделей в мире Эшли Грэхэм поделилась, что часто сталкивается с отказами в сотрудничестве от дизайнеров.

До сих пор есть дизайнеры, которые говорят, что не могут и не хотят создавать одежду для крупных людей. В каком-то смысле мир изменился, однако многие бренды в этом смысле до сих пор стоят на месте, — рассказала модель.

Эшли призналась, что иногда ей приходится самостоятельно доплачивать дизайнерам, чтобы они закупили дополнительную ткань и сшили для неё вещь. При этом многие бренды сами настаивают на сотрудничестве с plus-size моделями, но сейчас они не готовы самостоятельно финансировать эту инициативу.