60-летний Брэд Питт планирует стать отцом в седьмой раз

60-летний Брэд Питт уже почти два года счастлив с дизайнером Инес Де Рамон. Возлюбленная Питта младше него на целых 29 лет. Теперь же в Сети появились слухи о том, что Питт и Рамон готовятся стать родителями.

Рамон как раз в нужном возрасте, её биологические часики тикают. Питт же в отличие от своих ровесников находится в превосходной форме. Они любят друг друга, проводят почти всё время вместе», — рассказал журналистам источник, приближённый к паре.

Актёр никогда не скрывал своего желания быть многодетным отцом. В браке с Анджелиной Джоли он обзавёлся шестью наследниками, трое из которых приёмные. В одном из интервью Питт рассказывал, что мечтает о «микроавтобусе, полном детей». Источник отметил, что близкие возлюбленных не удивятся, если Инес уже находится в положении.

Первые слухи о романе Питта и Рамон появились ещё в 2022 году. Тогда папарацци поймали парочку на нескольких свиданиях, однако Брэд по сей день старается тщательно оберегать избранницу от излишнего внимания.