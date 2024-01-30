«Теперь понятно откуда такие гены!»: Ирина Шейк поделилась архивным снимком с мамой

Русская красавица Ирина Шейк уже давно сразила наповал весь Голливуд. Сейчас в жизни модели есть всё – многомиллионные контракты, ковровые дорожки и брендовые наряды. Детство же девушки прошло в маленьком городке Еманжелинск, расположенном в Челябинской области.

Ирине было всего четырнадцать лет, когда умер её отец. Будущей модели пришлось взять на себя ответственность за семью и устроиться на работу. Юность Шейк оказалась суровой, однако, к счастью, она смогла выбраться и вытащить наверх своих близких.

Всё это время рядом с девушкой находилась её главная поддержка и мотивация. Мама была тем человеком, который верил в Ирину и знал, что несмотря ни на что она справится и добьётся невероятного успеха. У себя в блоге Шейк поделилась архивным снимком с родительницей.

Ирина Шейк с мамой Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Поклонники модели отметили, что Ирина невероятно похожа на маму. Теперь подписчикам Ирины стало понятно, в кого она пошла своей красотой. Действительно, глядя на фото, ловишь себя на мысли, что Ольга Шайхлисламова тоже вполне могла бы ходить по подиуму и сниматься для модных журналов.

«Маму раньше не видел! Теперь понятно откуда такие гены!», «Прирождённая дива красоты, харизмы и очарования!», «Мама просто красавица», «Ковер на стене и хомяк — словно мое детство», «Такая яркая красавица! Сразу видно, что достойна стать звездой», — обсудили пользователи.