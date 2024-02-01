Жан-Клод Ван Дамм показал редкое трогательное фото с 89-летними родителями

В прошлом году звезде «Универсального солдата» Жан-Клоду Ван Дамму исполнилось 63 года. Рядом с любящими и заботливыми родителями даже такие суровые мужчины становятся настоящими детьми. На днях актёр поделился трогательным снимком с мамой и папой.

89-летние родители Ван Дамма живут в Бельгии. Сын так и не смог уговорить их переехать в Соединённые Штаты, поэтому ему приходится часто летать в Европу. Актёр рассказал, что провёл рождественские каникулы с мамой и отцом в Бельгии. Рядом с родителями Ван Дамм определённо выглядит невероятно счастливым.

Подписчики звезды отметили, что актёр очень похож на маму, и подчеркнули, что такой прекрасный сын мог вырасти только у замечательных людей. Кстати, именно благодаря отцу Ван Дамм в своё время начал заниматься восточными единоборствами. Он рос очень скромным ребёнком и занимался балетом, из-за чего часто становился объектом для насмешек. Папа привёл будущую звезду в секцию борьбы. Позже артист признавался, что это стало для него поворотным моментом.