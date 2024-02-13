Джейсон Момоа превратил 95-летний Rolls-Royce Phantom II в современный электрокар

Летом прошлого года Джейсон Момоа стал счастливым обладателем уникального автомобиля Rolls-Royce Phantom II 1929 года. С того момента актёр занимался превращением ретро-машины в современный электрокар. У себя в социальных сетях Момоа сообщил, что наконец-то работы завершены.

Специалисты, которым довелось работать над проектом, отметили, что это самая сложная «переделка» из всех, с которыми им приходилось сталкиваться. Механикам удалось сохранить оригинальный кузов от ателье HJ Mulliner and Co., а вот под капот пришлось установить новую батарею на 93 киловатт-часа. За ней, кстати, и разместили электромотор.

Особенно специалистам пришлось попотеть над модернизацией системы торможения. Теперь старенький Rolls-Royce гоняет с гидравлическим усилителем в связке с рекуперацией энергии. Несмотря на такую серьёзную работу с «внутренностями» машины, в ней сохранилась уникальная историческая отделка из кожи и дерева.

Остаётся загадкой, сколько средств пришлось вложить Момоа в реализацию этого безумного проекта. Скорее всего счёт идёт на сотни тысяч долларов. Актёр проделанной работой остался доволен, поэтому теперь вовсю рассекает на своём стильном ретро-электрокаре.