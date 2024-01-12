«У меня сейчас даже нет дома»: Джейсон Момоа — о работе и постоянных разъездах

Во время недавнего интервью изданию Etonline, Джейсон Момоа рассказал, что из-за работы у него фактически нет дома, то есть постоянного места жительства. Всё дело в том, что актёр находится в разъездах по всему миру, из-за чего приходится ночевать в отелях и других местах.

По словам Момоа, он буквально «живёт разъездами», притом увидеть актёра можно в самых неожиданных местах планеты из-за особенностей работы.

Знаете, у меня сейчас даже дома нет. Я живу в разъездах. Итак, скоро я поеду в Новую Зеландию, чтобы начать работать над фильмом Minecraft. Надеюсь, всем это понравится.

Картина может быть как анимационной лентой в духе «Марио», так и картиной с участием живых актёров. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года.