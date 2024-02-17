«Мама, только не надевай короткие топы!»: дети Дженнифер Лопес раскритиковали её стиль

Дженнифер Лопес является не только иконой музыки и стиля, но ещё и мамой. В прошлом году близнецам звезды исполнилось 15 лет. Лопес призналась, что сын Макс и дочь Эмма – её главные критики. По словам 54-летней певицы, дети часто осуждают её за выбор нарядов.

Дженнифер рассказала, что в первую очередь Макс и Эмма строго относятся к укороченным топам, которые так обожает артистка. Сегодня, 17 февраля, выходит первый за 10 лет музыкальный альбом Джей Ло. Певица рассказывала, что её дети чаще всего слушают именно старые песни, которые она выпустила ещё на заре своей карьеры. Однако близнецы поддержали идею Лопес о том, чтобы вновь ворваться в индустрию.

Макс и Эмма стали одними из первых, кто услышал новые треки артистки. Кроме того, тогда же Дженнифер сообщила им, что собирается снять документальный фильм, посвящённый тому, чем она занималась последние 10 лет. Звезда рассказала, что как только близнецы услышали это, то тут же в один голос выдали:

Мама, только не надевай короткие топы!

Певица отметила, что посмеялась над замечанием детей и не приняла его слишком близко к сердцу. По словам артистки, у неё с наследниками прекрасные отношения, а потому такие шутки у них в порядке вещей.