«Люблю тебя до Луны и обратно»: дочь 70-летнего Джона Траволты поздравила его с юбилеем

18 февраля легендарному Джону Траволте исполнилось 70 лет. В честь этого события дочь актёра Элла опубликовала у себя в социальных сетях обращение к отцу. Девушка выложила милый архивный кадр с Траволтой и растрогала своих подписчиков.

С днём рождения мужчину, который всегда со мной и который приносит свет и красоту в этот мир. Я люблю тебя до Луны и обратно, — написала 23-летняя Элла.

В 2020 году супруга Джона Келли скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. После этого звезда Голливуда целиком и полностью взял на себя ответственность за двоих детей – Эллу и 13-летнего сына Бенджамина. Всё свободное время Траволта старается проводить вместе с детьми.

Свой прошлый день рождения Джон отпраздновал как раз в компании детей и друзей. Тогда Траволта отправился в Лас-Вегас. Пока торжество, которое устроил актёр в этом году, держится в секрете, однако нет сомнений в том, что вечеринка была громкой.