Джейсон Келси пробежал 5 км, чтобы собрать деньги для детей, страдающих аутизмом

В минувшую субботу, 17 февраля, в Нью-Джерси состоялся благотворительный забег Mike's Seafood Run, а все собранные во время него средства пойдут на помощь детям, страдающим аутизмом. Принять участие и внести свой вклад в это доброе дело решил 36-летний Джейсон Келси. Спортсмен в рамках акции пробежал 5 километров.

В последние месяцы Джейсон практически всё свободное время посвящает благотворительности. Чаще всего футболист сотрудничает с фондами помощи детям с аутизмом. Так, с 2011 года, как раз с начала своей карьеры в НФЛ, Келси вместе со своей супругой Кайли помогает фонду Eagles Autism Foundation. Организация занимается исследованием заболевания, а также собирает средства для того, чтобы облегчить жизнь страдающих аутизмом людей.

Кайли Келси уже много лет работает в фонде в качестве волонтёра. В прошлом году супруги даже организовали благотворительный аукцион, на котором выставили коллекционную куртку Kelly Green Eagles. За этот лот Келси выручили $ 100 тыс., а собранные средства направили на помощь детям.