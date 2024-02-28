Блейк Лайвли раскрыла главное правило счастливых отношений с Райаном Рейнольдсом

Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли называют идеальной парой. Супруги вместе уже практически 13 лет, однако они по-прежнему наслаждаются каждым мгновением, проведённым друг с другом, и всё свободное время стараются посвящать семье.

Блейк рассказала, что с самого начала отношений они с Райаном установили важное правило, которое по сей день помогает им поддерживать гармонию и баланс в семье. Актриса поделилась, что они пообещали друг другу ни при каких обстоятельствах не работать на одной съёмочной площадке, а также не ставить карьеру выше семьи.

Когда мы с Райаном только начали встречаться, то взяли за правило не работать в одно и то же время. Нам важно грамотно расставлять приоритеты между работой и личной жизнью, — поделилась звезда «Сплетниц».

Она отметила, что это правило определённо работает. Особенно его важность стала заметна, когда у пары появились дети. Сейчас Рейнольдс и Лайвли воспитывают четверых детей, младшему из которых только недавно исполнился год.

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