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Виктория Бекхэм вышла на публику со сломанной ногой

На каблуках и с костылями: Виктория Бекхэм покорила публику необычным образом
Виктория Бекхэм
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Виктория Бекхэм доказала, что для женщины, которая любит наряжаться, нет ничего невозможного. Недавно дизайнер сломала ногу. При этом рабочие дела и личную жизнь никто не отменял, поэтому Бекхэм обзавелась гипсом и прямо с ним принялась ездить по Лондону.

Папарацци сняли Викторию на выходе из ресторана в одном из престижных районов города. Бывшая перчинка передвигалась на костылях. При этом на здоровой ноге Бекхэм красовалась туфелька.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Getty Images

Известно, что травму Виктория получила прямо в День святого Валентина. Дизайнер повредила ногу во время тренировки в спортивном зале. Дэвид отметил, что произошедшее с его супругой было просто неудачной случайностью. Футболист понадеялся, что уже совсем скоро Виктория вновь будет в строю, но, судя по всему, остановить её не может ничего.

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