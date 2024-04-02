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Уилл Смит показал всю свою большую семью на милом пасхальном фото

Уилл Смит показал всю свою большую семью на милом пасхальном фото
Уилл Смит
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Большая семья всегда была главным богатством Уилла Смита. Все праздники и важные даты актёр старается проводить с близкими людьми. В этом году не стала исключением и Пасха – в западных странах её отметили 30 марта.

В своих социальных сетях звезда фильма «Отряда самоубийц» опубликовал милую семейную фотографию и рассказал, что в этот знаменательный день в его доме собралось около 20 человек. Любимая жена, мама, дети, брат и многие другие попозировали на камеру.

Уилл Смит с семьёй

Уилл Смит с семьёй

Фото: Из личного архива Уилла Смита

Тут моя мама и все-все! Счастливой Пасхи, друзья, — поздравил поклонников Уилл.

Праздник в доме актёра прошёл, без всяких сомнений, особенно весело. Сам Смит, а вместе с ним и все его родственники надели забавные аксессуары: кто кроличьи ушки, а кто – рожки в виде пасхальных яиц. При взгляде на эту фотографию так и хочется присоединиться к семье Уилла, чтобы тоже прочувствовать атмосферу праздника.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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