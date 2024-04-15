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Заморозки, мокрый снег и колебания давления: синоптик предупредил о непогоде в Москве

На этой неделе москвичей ждут погодные сюрпризы. Об этом предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие дни на Москву обрушится месячная норма осадков — до 37-38 мм. Сильные ливни ожидаются вечером в четверг (5,8 мм) и ночью-утром в пятницу (18,9 мм). Причём самым «сухим» днём станет вторник.

Также прогнозируются заморозки. В ночь на субботу, 20 апреля, в столице температура понизится до 0…+5 градусов, в Подмосковье — до -1…+4 градусов. Вечером в понедельник и днём в пятницу возможен мокрый снег.

Водителям на летней резине на этот короткий период лучше притормозить эксплуатацию автомобилей.

Тишковец предупреждает и о резких колебаниях атмосферного давления. Настоящая барическая «пила» негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Осложнят ситуацию слабые магнитные бури, а также штормовой ветер.

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