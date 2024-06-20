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Доктор Мясников рассказал, как отличить ботулизм от других пищевых отравлений

Доктор Мясников рассказал, как отличить ботулизм от других пищевых отравлений
Как отличить ботулизм от других пищевых отравлений
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Ботулотоксин — самый страшный яд из всех известных. Доктор Мясников объяснил, как отличить ботулизм от других пищевых отравлений.

По словам врача, характерные признаки заболевания — это не диарея и рвота (хотя они тоже могут быть), а неврологическая симптоматика: двоение в глазах, опущение век, слабость мышц лица. Затем слабость прогрессирует, опускается ниже: на руки и грудь. Отсюда паралич дыхательной мускулатуры (именно поэтому такие больные на ИВЛ).

Мясников добавляет, что, в отличие от других пищевых отравлений, при ботулизме отсутствуют повышение температуры, изменения пульса и давления. Больной всегда находится в сознании.

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Эксперт призвал людей отказаться от покупки готовой еды в магазинах, поскольку такая продукция является потенциальной угрозой пищевого отравления.

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