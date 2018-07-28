Шарапова и Бушар на отдыхе, Потапова – в полуфинале в Москве

Теннисный тур потихоньку готовится к возвращению на хард. Уже со следующей недели в WTA будут проходить соревнования только на жёстком покрытии, а в ATP 2 турнира из 3 состоятся на харде. Последний турнир в сезоне на грунте уровнем выше челленджеров пройдёт в Кицбюэле, а победитель получит 250 рейтинговых баллов.

На этой неделе, тем не менее, больше половины турниров проводится на втором старейшем покрытии после травы. В женском туре это Moscow River Cup, в мужском – ATP 500 (бывший «Мастерс») в Гамбурге и ATP 250 в Гштааде. На московском турнире, который проводится впервые, заменив грунтовые соревнования в Бостаде, в полуфинал пробилась юная российская звёздочка – Анастасия Потапова. Зимой этого года чемпионка юниорского Уимблдона-2016 и бывшая первая ракетка мира среди юниоров выиграла свой первый матч в WTA, победив Татьяну Марию в Санкт-Петербурге, но во втором круге потерпела разгромное поражение от Каролины Возняцки. В Москве Анастасия, получив «уайлд-кард» (так же, как и в Петербурге), одержала уже три победы – над Викторией Томовой, Кристиной Плишковой и Валентиной Ивахненко. В полуфинале она сыграет с Тамарой Зиданшек, выбившей из турнира в том числе Дарью Касаткину. Потапова в лайв-рейтинге уже поднялась на свою лучшую позицию – 157-ю – а если ей удастся завоевать в Москве титул, то она наберёт 551 очко и окажется недалеко от топ-100. В данный момент у сотой ракетки мира 639 баллов.

А вот, кстати, соперница Потаповой по полуфинальному матчу. Словенка Тамара Зиданшек, видимо, не любит лишнего выставления своей жизни напоказ, и фото в её «инстаграме» (появившемся тоже совсем недавно) пока крайне мало.

Во втором полуфинале сыграют Александра Саснович и Ольга Данилович. Саснович — единственная сеяная полуфиналистка этого турнира. Она получила в Москве пятый номер посева. При этом более высоко сеяная Анастасия Севастова, находившаяся в её четверти сетки, снялась с соревнований как раз перед их очной встречей, так что белоруска прошла четвертьфинальную стадию без игры.

Последняя полуфиналистка соревнований – 17-летняя сербка Ольга Данилович – проиграла в финале квалификации этого турнира, но попала в основную сетку как «лаки-лузер» и победила таких теннисисток, как Кайя Канепи и Юлия Гёргес, причём не отдала ни сета! Благодаря этому результату Ольга дебютирует в топ-150.

Эжени Бушар на прошлой неделе хорошо играла в Гштааде, где дошла до полуфинала и в первой партии билась на равных с будущей чемпионкой турнира, Ализе Корне, а затем снялась из-за травмы. После этого из швейцарских Альп канадка отправилась в жаркое Марокко.

Симона Халеп заслуживает право на отдых точно не меньше, чем Бушар. Первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 проводит время на тропических островах.

А Евгений Кафельников после выступления в паре с Маратом Сафиным на ветеранском турнире «Ролан Гаррос» вернулся к другому любимому им виду спорта – гольфу.

Денис Шаповалов вместе с Кеем Нисикори готовится к возвращению на хард в солнечной Флориде.

Продолжает тренировки в этом южном штате и Светлана Кузнецова. Россиянка старается быстрее набрать форму после операции на кисти.

Гарбинье Мугуруса уже на следующей неделе будет выступать на турнире в Сан-Хосе. Её первой соперницей станет либо Виктория Азаренко, либо Катерина Бондаренко. Также на соревнованиях сыграет Серена Уильямс.

Изначально должна была выступить в Сан-Хосе и Мария Шарапова, но она заранее объявила о том, что снимается с этих соревнований. Россиянка отправилась на отдых в Италию.

На следующей неделе возвращается в тур после небольшого отпуска Карен Хачанов. Россиянин уже тренируется в Вашингтоне, где 30 июля стартует турнир ATP 500. Карен провёл совместную тренировку с Энди Марреем.

Прилетела в Вашингтон и Екатерина Макарова. Женский турнир, там, правда, относится к более низкой категории – International.

А Анастасия Павлюченкова пока наслаждается видами Лазурного берега Франции.

Андрей Кузнецов, сейчас не выступающий в туре, сыграл свадьбу с Дарьей Левченко. Точнее говоря, свадьба состоялась ещё в конце июня, но рассказал об этом Андрей только на днях.