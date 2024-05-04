Серундоло — о психологическом давлении в теннисе: люди думают, что игроки — это роботы

22-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался на тему психологического давления в теннисе.

«Это сложная тема. Конечно, хорошо быть требовательным к себе, всегда стремиться к великим достижениям, выигрывать много матчей. В то же время не стоит слишком давить на себя, если ты не достигнешь того, что задумал. Жизнь на этом не заканчивается, нельзя падать духом из-за тех ожиданий, которые ты не смог оправдать.

Теннис — это очень сложный вид спорта, он слишком индивидуален. Здесь ты проигрываешь почти каждую неделю, если не становишься чемпионом. Пару дней в неделю ты стабильно чувствуешь себя немного подавленным, находишься в плохом настроении. Кроме того, ты часто находишься вдали от дома.

Люди думают, что теннисисты — это роботы, что мы выходим на корт только для того, чтобы играть, но за его пределами у нас есть своя жизнь с семьёй, друзьями и партнёрами. Есть проблемы, которые могут появляться вне корта, но на нём кажется, будто ты в порядке, но люди этого не знают, они не прощают тебе плохой матч или неудачную игру. Это проблемы, которые вы не выносите на свет, а люди иногда критикуют, не понимая этого», — приводит слова Серундоло портал Punto de Break.