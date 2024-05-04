Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в финал турнира категории «Мастерс». Это случилось после того, как 31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового «тысячника» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете.

До этого Оже-Альяссим 14 раз выходил в финалы на турнирах категории ATP-250 и ATP-500, в пяти из которых стал победителем.

Титулы Оже-Альяссима: ATP-500 — 3 (Роттердам-2022, Базель-2022, Базель-2023); ATP-250 — 2 (Флоренция-2022, Антверпен-2022).

Финалы Оже-Альяссима: ATP-500 — 2 (Рио-де-Жанейро-2019, Роттердам-2020), ATP-500 — 7 (Лион-2019, Штутгарт-2019, 2021; Марсель-2020, 2022; Кёльн-2020, Мельбурн-2021).

В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.