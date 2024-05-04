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Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»

Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в финал «Мастерса»
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Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вышел в финал турнира категории «Мастерс». Это случилось после того, как 31-я ракетка мира Иржи Легечка из Чехии снялся с матча 1/2 финала грунтового «тысячника» в Мадриде из-за травмы бедра при счёте 3:3 в первом сете.

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 21:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
3
3
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

До этого Оже-Альяссим 14 раз выходил в финалы на турнирах категории ATP-250 и ATP-500, в пяти из которых стал победителем.

Титулы Оже-Альяссима: ATP-500 — 3 (Роттердам-2022, Базель-2022, Базель-2023); ATP-250 — 2 (Флоренция-2022, Антверпен-2022).

Финалы Оже-Альяссима: ATP-500 — 2 (Рио-де-Жанейро-2019, Роттердам-2020), ATP-500 — 7 (Лион-2019, Штутгарт-2019, 2021; Марсель-2020, 2022; Кёльн-2020, Мельбурн-2021).

В воскресенье, 5 мая, в титульной встрече канадец сразится с восьмой ракеткой мира, российским теннисистом Андреем Рублёвым, который ранее в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца.

Мадрид (м). Финал
05 мая 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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