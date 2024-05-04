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Энди Маррей снялся с «Мастерса» в Риме

Энди Маррей снялся с «Мастерса» в Риме
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не выступит на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Ранее стало известно, что у Маррея диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

Последним турниром, на котором выступал британец, был «Мастерс» в Майами (США). Тогда Маррей одолел итальянца Маттео Берреттини и аргентинца Томаса Мартина Этчеверри на пути к 1/16 финала, однако на этой стадии уступил чеху Томашу Махачу (7:5, 5:7, 6:7 (5:7)).

Напомним, «тысячник» в Риме пройдёт с 8 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев, который в финале прошлого года переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

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