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Корда и Томпсон выиграли парный разряд «Мастерса» в Мадриде

Корда и Томпсон выиграли парный разряд «Мастерса» в Мадриде
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Американский теннисист Себастьян Корда (26-й в рейтинге ATP) и 33-я ракетка мира Джордан Томпсон из Австралии выиграли парный разряд грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 4 мая, в финале турнира они в двух сетах победили 34-летнего уругвайского теннисиста Ариэля Беара и Адама Павлашека из Чехии — 6:3, 7:6 (9:7).

Мадрид — парный разряд (м). Финал
04 мая 2024, суббота. 16:40 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
С. Корда Д. Томпсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
3 		6 7
         
Ариэль Беар
Уругвай
Ариэль Беар
Адам Павлашек
Чехия
Адам Павлашек
А. Беар А. Павлашек

Отметим, что матч длился 1 час 17 минут. Американо-австралийский дуэт сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из двух (50%). Их соперники на двоих допустили две двойные ошибки, подали один эйс и не смогли реализовать ни одного брейк-поинта из шести.

Напомним, в прошлом году чемпионами «Мастерса» в Мадриде в парном разряде стали российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Мэтью Эбдена со счётом 6:3, 3:6, 10:3.

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