Корда и Томпсон выиграли парный разряд «Мастерса» в Мадриде

Американский теннисист Себастьян Корда (26-й в рейтинге ATP) и 33-я ракетка мира Джордан Томпсон из Австралии выиграли парный разряд грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 4 мая, в финале турнира они в двух сетах победили 34-летнего уругвайского теннисиста Ариэля Беара и Адама Павлашека из Чехии — 6:3, 7:6 (9:7).
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Отметим, что матч длился 1 час 17 минут. Американо-австралийский дуэт сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-поинт из двух (50%). Их соперники на двоих допустили две двойные ошибки, подали один эйс и не смогли реализовать ни одного брейк-поинта из шести.
Напомним, в прошлом году чемпионами «Мастерса» в Мадриде в парном разряде стали российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов. В финале они обыграли Рохана Бопанну и Мэтью Эбдена со счётом 6:3, 3:6, 10:3.
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