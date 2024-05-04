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Соболенко — Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция финала «тысячника» в Мадриде

Соболенко — Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция финала «тысячника» в Мадриде
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Сегодня, 4 мая, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в финальном матче грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок пройдёт на центральном корте и начнётся чуть позже 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Ига Свёнтек в финале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). Финал
04 мая 2024, суббота. 19:30 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Свёнтек.

Отметим, что теннисистки второй раз подряд разыграют титул на турнире в Мадриде. В финале прошлого года сильнее оказалась Арина Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Напомним, Соболенко стала игроком, которая проиграла наибольшее количество геймов на пути к финалу турнира в Мадриде. Спортсменка отдала 60 геймов.

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