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Видеообзор победы Свёнтек над Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Мадриде

Вчера, 4 мая, первая ракетка мира Ига Свёнтек стала победительницей грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В финальном матче польская спортсменка в трёх сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко, занимающую второе место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Иги Свёнтек над Ариной Соболенко в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Данное видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Напомним, Свёнтек завоевала первый в карьере титул турнира WTA-1000 в Мадриде. В прошлом году польская теннисистка также играла в финале этого «тысячника», но проиграла Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6.

Благодаря сегодняшней победе Ига завоевала 20-й титул в карьере, а также девятый — в турнирах категории WTA-1000.