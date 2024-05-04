Мирра Андреева: я начинаю стареть! Уже не могу спать по 12 часов, как делала это раньше

43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева забавно ответила на вопрос, чем любит заниматься в выходные дни во время турниров.

«Я люблю поспать сначала. Часов 10 или 11 по возможности. Но в последнее время мне кажется, я старею. Начинаю взрослеть, начинаю стареть, у меня не получается много спать. Я раньше спала часов по 12. Честное слово. А сейчас восемь. Я не могу больше спать, я не хочу. Но заставляю себя, потому что я хочу, но не могу заснуть. Как мне жить?» — сказала Андреева на YouTube-канале Дарьи Касаткиной.

Ранее Андреева успешно выступила на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Мирра дошла до четвертьфинала, где проиграла действующей чемпионке Арине Соболенко.

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