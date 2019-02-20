По Серене плачет «Оскар». Звезда тенниса рвётся на красные ковровые дорожки

Уильямс без игры вернулась в первую десятку

Хотя Серена Уильямс в этом году сыграла только один турнир, на этой неделе она вернулась в топ-10 – впервые с того момента, как стала мамой. После поражения от Каролины Плишковой со счёта 5:1 в решающей партии четвертьфинала Australian Open американка стала 11-й ракеткой мира и несколько недель оставалась на этой строчке. В прошлом году Уильямс вернулась в тур в Индиан-Уэллсе, так что до этого домашнего турнира защищать ей совершенно нечего. А в Дубае, как и в Дохе перед этим, не выступила подруга Серены Каролина Возняцки, и в результате потери ей прошлогодних очков американка оказалась впереди, поднявшись на 10-ю строчку.

Ранние поражения теннисисток из топ-16 уже гарантировали Уильямс место в топ-10 и после Дубая. В первом круге проиграли Анастасия Севастова, Юлия Гёргес и Элисе Мертенс, приехавшая сюда сразу после триумфа в Дохе. Дарья Касаткина одержала первую победу на турнирах WTA в нынешнем сезоне, одолев Магдалену Фрех, после чего в трёх партиях уступила Софье Кенин. Конечно, это лучше, чем результаты в Австралии, но сильный спад всё равно очевиден, а уже в марте россиянке предстоит защищать очки за финал Индиан-Уэллса. Что касается Эшли Барти, то она просто не полетела на Ближний Восток, как и многие американки, не сыграв ни в Дохе, ни в Дубае. Ближайшая преследовательница Серены в рейтинге, оставшаяся в Дубае к середине недели – Гарбинье Мугуруса, но она не опередит американку, даже если завоюет здесь титул.

Выборочные выступления и Нью-йоркский скандал

Очевидно, что Уильямс в этом году, как и в прошлом, будет выступать очень выборочно. В 2018-м Серена провела всего 7 официальных соревнований, 3 из которых – турниры «Большого шлема». В Индиан-Уэллсе она дошла до третьего круга, в Майами сразу проиграла Наоми Осаке. На «Ролан Гаррос» Серена должна была играть с Марией Шараповой в 1/8 финала, но снялась, сославшись на полученную в проведённом накануне парном матче травму. На Уимблдоне Уильямс вышла в финал, после чего блекло провела два турнира перед US Open. В Сан-Хосе она взяла всего один гейм (!) у Йоханны Конты на старте турнира, а во втором круге Цинциннати проиграла Петре Квитовой. Тем не менее на Открытом чемпионате США Серена сыграла намного лучше и снова добралась до финального матча, где опять не смогла завоевать 24-й титул на «Шлемах» в одиночном разряде и сравняться с рекордсменкой Маргарет Корт.

В результате по ходу финала Уильямс сорвалась и устроила скандал с арбитром, Карлосом Рамосом, после полученных вполне по делу предупреждений. Американка обвинила судью в сексизме, убеждала его, что никогда никого не обманывает, потому что у неё есть дочь (первое предупреждение было связано с подсказкой от Патрика Муратоглу, факт которой Серена отрицала, однако сам Патрик впоследствии её подтвердил). При этом симпатии большей части зрителей на арене были на стороне Уильямс, которая вполне убедительно преподнесла себя в качестве жертвы судейской несправедливости и кричала на Карлоса со слезами в голосе. Вконец сорвавшись и назвав Рамоса лжецом и вором, Уильямс получила третье предупреждение, потеряв из-за него гейм на подаче Наоми Осаки. Кстати, едва ли такая перепалка с арбитром является более подходящим примером для дочери Серены, чем возможный обман ей кого-либо. На этой ноте американка и закончила сезон, отказавшись от выступлений на осенних турнирах в Азии.

Другие скандалы Серены

Серена и в прошлом не раз отличалась скандальными выходками, многие из которых пришлись именно на US Open. С одной стороны, там у неё возникали поводы для этого, с другой – это именно то место, где публика в любой ситуации поддержит её больше всего. В 2009 году Уильямс обещала засунуть мяч в глотку судьи на линии, которая зафиксировала зашаг на второй подаче Серены, что привело к двойному матчболу Км Клейстерс. В итоге американку оштрафовали на одно очко, и Ким реализовала матчбол без игры. Также Серена заплатила огромный штраф – $ 82 тыс. А два года спустя в финале этого турнира Уильямс назвала судившую матч Еву Асдераки непривлекательной человеконенавистницей за то, что гречанка отдала очко сопернице Серены Саманте Стосур. Уильямс пробила навылет, но рано и очень громко крикнула «Камон», так что Асдераки посчитала, что Стосур отвлеклась на этот возглас и поэтому не смогла ответить на удар американки.

Серена представит фильм с участием Леди Гаги

Во всех этих случаях Серена проигрывала на момент возникновения спорных ситуаций и, как считают некоторые её соперницы, просто выпускала пар, демонстрируя напоказ куда более яркие эмоции, чем испытывала на самом деле, и переключая внимание со своих поражений на несправедливые действия судей. Уильямс называли хорошей актрисой, которой разве что «Оскара» недостаёт.

Кстати, 37-летнюю американку в этом году пригласили принять участие в церемонии вручения «Оскара». Серена представит одного из номинантов на эту награду в традиционно самой престижной номинации – «Лучший фильм года». Кинолента называется «Звезда родилась», главные роли в нём исполнили Леди Гага, Брэдли Купер и Сэм Эллиотт. Это ремейк одноимённого фильма 1937 года, который получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. У фильма уже были ремейки, но последний из них вышел в 1976-м. Также на главную награду претендуют «Чёрная пантера», «Чёрный клановец», «Богемская рапсодия», «Фаворитка», «Зёленая книга», «Рома» и «Власть».

Муж Уильямс хочет больше детей

Тем временем муж Серены, Алексис Оганян, сказал, что они хотят ещё детей. «Она очень сконцентрирована на своей работе, но мы хотим больше детей. Поначалу я шутил, что хочу детей на целую футбольную команду. На самом деле я был бы рад и баскетбольной команде, но этого не будет. Серене ещё многое предстоит сделать. Она супермама, и это придаёт ей сил. Она использует эти силы и как мама, и как жена. Точно скажу одно: я никогда не буду играть с ней в теннис!»

Уильямс вернётся в тур в марте и снова выступит на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами. Напомним, что в Индиан-Уэллсе Серена не выступала почти полтора десятилетия, бойкотируя его после скандала с расистскими выкриками некоторых зрителей в 2001 году. Вернулась туда американка только в 2015-м, но после 2001-го ни разу не выигрывала этот турнир. Дальнейшее расписание Уильямс пока неизвестно, но можно предположить, что на грунте она вряд ли сыграет больше одного – двух соревнований. Многое здесь будет зависеть от её формы и результатов в Калифорнии (Индиан-Уэллс) и Флориде (Майами).