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Оже-Альяссим — о финале с Рублёвым: надеюсь, в этот раз у меня получится победить

Оже-Альяссим — о финале с Рублёвым: надеюсь, в этот раз у меня получится победить
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35-я ракетка Феликс Оже-Альяссим высказался о будущем финале грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде, в котором он сыграет с восьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

«С Рублёвым у меня всегда были тяжёлые трёхсетовые бои. Даже в 2018 году, когда я был намного моложе, с ним было очень интересно, но сложно играть. Так что в воскресенье меня ждёт трудная битва. В этом году у нас был близкий по счёту матч в Роттердаме. Там у меня даже было несколько матч-пойнтов. Тогда выиграть не вышло, но, надеюсь, в этот раз у меня получится победить. Андрей — игрок, который упорно борется. У всех игроков бывают взлёты и падения, но он, играя почти на каждом турнире в туре, всегда где-то на вершине или около неё. Вот почему все снова увидят его в таком большом финале в это воскресенье. Рублёв действительно этого заслуживает», — сказал Оже-Альяссим на корте.

Напомним, счёт личных встреч — 4-1 в пользу Рублёва. В том числе россиянин оказался сильнее в их последнюю встречу на корте — в феврале на турнире в Роттердаме (Нидерланды).

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