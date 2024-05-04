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Павлюченкова и Потапова не смогли выйти в финал парного турнира WTA-1000 в Мадриде

Павлюченкова и Потапова не смогли выйти в финал парного турнира WTA-1000 в Мадриде
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова не смогли выйти в финал парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче российский дуэт уступил испанской паре Сара Соррибес-Тормо/Кристина Букша со счётом 4:6, 6:7 (1:7).

Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 22:20 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 1
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. Россиянки выполнили одну подачу навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных (33%). На счету испанских спортсменок ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных (27%).

В решающем матче за титул Соррибес-Тормо/Букша встретятся с Барборой Крейчиковой из Чехии и Лаурой Зигемунд из Германии. Игра состоится в субботу, 4 мая.

Турнирная сетка
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