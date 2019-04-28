Даниил Медведев приближается к новым вершинам

Успехи Медведева на песке

Даниил Медведев продолжает радовать и удивлять болельщиков. В то время как у других российских теннисисток и теннисистов различные проблемы — кто-то на спаде, кто-то пока не набрал форму после операций, кто-то мучается с травмами — Даниил тем временем успешно перешёл с харда на грунт. На прошлой неделе он добрался до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, победив по пути первую ракетку мира, Новака Джоковича, а теперь стал финалистом турнира серии ATP 500 в Барселоне. Это при том, что в прошлом году за весь грунтовый сезон Медведев выиграл лишь один матч на турнирах ATP — у Мартона Фучовича в первом круге Монте-Карло.

Однако год назад Даниил был совсем другим теннисистом. Хотя он и завоевал первый титул ATP в Сиднее в январе 2018-го, но в целом играл он тогда на голову ниже, чем сейчас. Не было ни такой надёжности в ударах, ни такой опасной подачи, ни столь хорошего передвижения по корту, ни такой физической готовности. Прибавил Медведев и в умении читать игру соперников, а также в том, чтобы изматывать их в затяжных розыгрыша. Последнее было чётко видно, например, в матче с Новаком Джоковичем в Мельбурне. Из всех матчей серба на Australian Open — 2019 именно битва с россиянином получилась самой напряжённой и затяжной. Тот поединок многое дал Медведеву в плане опыта и уверенности в себе, хоть он и проиграл в четырёх партиях. Игра с Новаком в Монте-Карло сложилась проще, но там и Джокович был не в столь отличной форме, как на австралийском континенте.

Реванш у Нисикори

Медведев стартовал в Барселоне через считанные дни после обидного проигрыша Душану Лайовичу в полуфинале Монте-Карло. В первом матче в Испании у Даниила тоже был провал — но если Лайовичу он отдал десять геймов подряд после 5:1 в стартовой партии, то Альберту Рамосу проиграл семь геймов кряду уже после того, как взял первый сет. К решающей партии Медведев собрался и дожал оппонента, являющегося специалистом в первую очередь именно по грунтовым кортам. Затем Даниил уверенно взял верх в матчах с Маккензи Макдональдом и Николасом Джарри, а в полуфинале его ждал Кей Нисикори. Они уже не раз встречались друг с другом, в том числе в этом сезоне, когда японец одолел россиянина в финале Брисбена. Общий счёт личных встреч был 2-1 в пользу Кея и 1-0 на грунте — он выиграл у Даниила во втором круге Монте-Карло — 2018.



На этот раз они провели самый напряжённый поединок из всех сыгранных ими друг с другом. Матч продолжался почти два с половиной часа, и до последнего было неясно, кто возьмёт верх. На старте первой партии чуть лучше выглядел Нисикори, но брейк в итоге сделал Медведев, который и взял этот сет. Во втором сете всё произошло наоборот, так что Нисикори сравнял счёт по партиям — а по ходу третьей партии шансы были у обоих, и воспользоваться одним из них смог Даниил, взяв подачу соперника в 12-м гейме!

«В третьем сете чувствовал, что победа уходит»

«Я мог сегодня снова проиграть в полуфинале. В третьем сете я почувствовал, что упустил игровой импульс и победа в матче уходит от меня. Очень рад, что в этот момент мне удалось справиться с нервами и вернуться в игру. Я счастлив, что оказался в финале. Нисикори — такой теннисист, который может выдавать невероятные отрезки, но в то же время у него возникают моменты, когда он может ошибаться. Мне нужно было выигрывать столько геймов, сколько было возможно, когда у Нисикори шла игра, и не дать ему оторваться, иначе я бы, скорее всего, проиграл. В этом и заключается залог моей победы. Я смог удержать равный счёт до конца сета и победить. Надеюсь и дальше прогрессировать. Только так я смогу продолжить обыгрывать таких соперников, как Нисикори и Джокович», — сказал Медведев после победы.

Проигрыши Зверева и Хачанова

В нижней половине сетки самым заметным событием, помимо успехов Медведева, стало очередное поражение Александра Зверева. Немец с матчбола проиграл в своём стартовом матче Николасу Джарри — тому самому, которого в итоге остановил Даниил. Для Александра это пятое поражение в семи последних поединках — явно не уровень третьей ракетки мира, да и вообще топ-игрока. После этого проигрыша немец уже сам признал, что попал в яму. Посмотрим, как быстро ему удастся из неё выбраться. На следующей неделе Александр сыграет на домашнем турнире в Мюнхене, а затем ему предстоит защищать титул на «Мастерсе» в Мадриде, куда приедут все сильнейшие, включая Роджера Федерера.



Сразу проиграл в Барселоне и Карен Хачанов. В Индиан-Уэллсе он показал неплохой теннис и дошёл до четвертьфинала, где не справился с Рафаэлем Надалем, но с тех пор не выиграл ни одного матча. Это уже четвёртое поражение Карена подряд, и такие результаты, безусловно, не радуют. Будем надеяться, что он сможет как можно быстрее вернуть свою форму.

Поражение Надаля на корте, названном его именем

Надаль, кстати, приехал защищать титул в Барселоне после потери статуса действующего чемпиона Монте-Карло, где его обыграл Фабио Фоньини. По ходу турнира Рафаэль, скорее всего, последний раз встретился в официальном матче со своим товарищем, Давидом Феррером. Давид, напомним, завершает карьеру после мадридского «Мастерса». Здесь он уверенно обыграл Мишу Зверева и Люку Пуи, но с Надалем не справился. В матче, прерывавшемся из-за дождя, Надаль взял верх со счётом 6:3, 6:3.

Рафаэль, играя на названном в его честь центральном корте, дошёл до полуфинала, победив после Давида ещё Ян-Леннарда Штруффа. Кстати, организаторам турнира в Барселоне тот факт, что Надаль пока не завершает карьеру, не помешал назвать корт его именем — в отличие от организаторов турнира в Базеле, которые не спешат переименовывать центральный корт в честь Федерера.



В полуфинале Надаль встретился со своим самым неудобным соперником на грунте после разве что Джоковича — Домиником Тимом. Австриец на протяжении трёх сезонов непременно один раз в году обыгрывает испанца на песчаном покрытии в трёхсетовом формате. Случился такой результат и четвёртый год подряд — Доминик взял верх со счётом 6:4, 6:4, лишив Рафаэля титула на его домашнем турнире. Тим провёл этот матч практически безупречно, а Надаль хоть и выглядел лучше, чем в проигранном полуфинале Монте-Карло с Фоньини, но явно не был тем идеальным Рафаэлем Надалем, которого привычно видеть на грунте.

На финал Медведеву сил не хватило

После такой победы Тим был фаворитом и финального матча, однако начал его лучше Медведев. Даниил выиграл затяжной гейм на приёме и повёл со счётом 3:0. Увы, сразу после этого россиянин сбавил, позволил сопернику отыграться, а затем отдал свой гейм с 40:0. В конце партии Даниил вызывал врача, и ему массировали правое плечо. Вероятно, сказались напряжённые матчи последних двух недель и конкретно субботний полуфинал с Нисикори. Медицинский перерыв Медведеву не помог — после возобновления игры Доминик подал на сет, а вторую партию взял под ноль.

«Я старался изо всех сил, но Доминик сегодня был слишком хорош. В какой-то момент сегодня даже просто набрать очки было большим достижением», — так Даниил вкратце прокомментировал этот поединок.



Конечно, финальный матч получился для Медведева совсем неудачным. Вдобавок Тим обошёл его в чемпионской гонке, вытеснив из топ-5 — до того впереди Даниила была только Большая тройка и Стефанос Циципас. Но всё равно за эти две недели Медведев доказал и себе, и всем остальным, что сейчас хорош и на песчаном покрытии. Теперь он может отдохнуть несколько дней и со свежими силами подойти к связке из двух «Мастерсов», в Мадриде и Риме. А после них всех игроков первой сотни ждут парижские бастионы «Ролан Гаррос».