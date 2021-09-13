Что изменилось между победами Марата Сафина и Даниила Медведева в Америке.

Какими были Россия и мир 21 год назад, когда россиянин впервые взял US Open

Мир переживал из-за конца света и «ошибки 2000», Владимир Путин стал президентом России, а Марат Сафин приехал в Нью-Йорк и неожиданно для самого себя выиграл «Большой шлем».

Марат провёл US Open — 2000 сильно иначе, чем Даниил Медведев — нынешний. У 20-летней восходящей звезды был набор всех проблем, которые могли помешать триумфу. Сафин нервно провёл три первых матча (затратил на них почти максимум — 14 сетов), но под конец собрался и обыграл в финале Пита Сампраса.

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Впрочем, пять лет спустя уже на победном Australian Open он расскажет: «Один «Большой шлем» можно выиграть случайно, как у меня получилось в 2000-м. Тогда я победил по ошибке. Но ради этой победы я очень много трудился и это «Шлем» заработал».

Что происходило в тот год?

Люди с разной степенью тревожности переживали наступивший Миллениум. Одни ждали конец света, другие — что всё-таки даст о себе знать «Ошибка 2000». Исходя из популярной теории, при наступлении 1 января 2000 года компьютерные системы должны были столкнуться с глобальным сбоем.

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Опасения возникли из-за того, что в ХХ веке разработчики использовали двузначное обозначение года в датах: вместо 12.04.1960 — 12.04.60. И при наступлении «00»-го года старые программы могли решить, что на дворе 0-й или 1900-й, а не 2000-й.



Апокалипсис в итоге не случился ни в реальности, ни в виртуальности.



26 марта Владимир Путин победил на выборах и впервые стал президентом России. Он набрал 52,94% голосов, у Геннадия Зюганова было 29,21%, а у Григория Явлинского — 5,80%.

Фото: РИА Новости

В самом разгаре была Вторая чеченская война. В феврале было объявлено о завершении операции по освобождению Грозного, в июне Главой администрации Чеченской Республики назначен Ахмат Кадыров. Однако война продлится ещё несколько лет.



В апреле Россия и Германия подписали договор об обмене произведениями искусства, которые вывозились во время Второй мировой войны. Вскоре Германия передала фрагменты Янтарной комнаты.

Фото: РИА Новости

Финал Лиги чемпионов — за «Реалом», который разнёс «Валенсию» — 3:0. Забивали Морьентес, Макманаман, Рауль.

Фото: Graham Chadwick/Getty Images

В Кубке УЕФА «Арсенал» и «Галатасарай» бодались до серии пенальти, где оказались увереннее турки. Впрочем, матч больше запомнился беспорядками и драками между болельщиками.

Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Летом начинает пылать вокруг телеканала НТВ и его владельца Владимира Гусинского. «Дело НТВ» в итоге затянется до 2003 года и обрастёт другими скандалами.

В июле в Роттердаме состоялся финал Евро-2000 — триллер между Францией и Италией. После гола Марко Дельвеккио в середине второго тайма Сильвен Вильтор в компенсированное время перевёл матч в овертайм. А уже там Давид Трезеге вколотил «золотой гол».

Фото: Bongarts/Getty Images

12 августа Россию потрясает большая трагедия — в Баренцевом море терпит катастрофу подводная лодка «Курск». Все 118 моряков и офицеров на борту погибли.

Фото: Getty Images

27 августа на Останкинской телебашне в Москве случился пожар, в результате которого погибли три человека. В какой-то момент всё телевещание в Москве пропало, остались лишь кабельный телеканал «Столица» и ТНТ, который работал с Октябрьского поля.

Фото: РИА Новости

В сентябре Стив Джобс представил первую Mac OS X Public Beta — будущую систему всех «маков». Позже Microsoft ответила операционной системой Windows Millennium Edition, прокаченной версией выпущенной ранее Windows 2000.

Фото: Getty Images

В сентябре стартовали XXVII летние Олимпийские игры. Россия в итоге заняла второе место в медальном зачёте, уступив США. Царил наш гимнаст Алексей Немов, взявший шесть наград: 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.

Фото: Gunnar Berning/Getty Images

Победителем чемпионата России по футболу в ноябре стал «Спартак», хотя «Локомотив» всерьёз занялся конкуренцией и второй сезон подряд занял второе место.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

В хоккее ещё было далеко до КХЛ, играли в простой РХС — Российской хоккейной суперлиге. Её в сезоне-1999/2000 выиграло московское «Динамо». А вот в НХЛ полноценно взошла звезда Павла Буре. В сезоне-1999/2000 он забросил за «Флорида Пантерз» 58 шайб и сделав 36 передач (94 очка), круче в списке бомбардиров был только Яромир Ягр.

Фото: Kellie Landis/Getty Images

В марте вышла PlayStation 2 — самая быстро продаваемая и пока самая популярная игровая приставка в истории. Впрочем, больше играли всё-таки на компьютерах. И какие были игры! «Корсары: Проклятье дальних морей», появилась The Sims, Diablo II, но главное — в ноябре состоялся официальный релиз Counter-Strike.



Зрители по всему миру млели от Рассела Кроу в «Гладиаторе» — 5 «Оскаров» в итоге.

Рассел Кроу в фильме «Гладиатор». Фото: Официальный трейлер

А в России говорили цитатами Данилы Багрова. В 2000 году вышел «Брат-2».

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова и один из самых известных вопросов в истории российского кино. Фото: Официальный трейлер фильма «Брат-2»

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