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Угадайте известных теннисистов по детским фотографиям: Анна Курникова, Эмма Радукану и другие, тест, викторина

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Где Курникова, а где Радукану?
Даниил Сальников
Угадайте известных теннисистов
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Пройдите тест, чтобы узнать чемпионов по семейным ретрофото. Будет весело.

Детство – золотая пора. Время радости, счастья и безудержного веселья. Но не для всех. Юным спортсменам уже в детстве приходится много трудиться, и теннисисты здесь не исключение. Если посмотреть на старые детские фотографии звёзд тенниса, можно увидеть в этих, казалось бы, простых мальчишках и девчонках настоящих чемпионов – с горящими глазами, открытыми лицами и сияющими улыбками.

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«Чемпионат» подготовил для вас забавный тест – мы подобрали 12 ретро-фотографий, на которых изображены будущие чемпионы. Попробуйте угадать в милых детских лицах известных теннисистов и теннисисток. В любом случае будет весело. Хотите узнать, как выглядели в детстве Анна Курникова, Эмма Радукану и другие, тогда вперёд!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест: Звёзды тенниса на детских фото

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