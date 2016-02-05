Хогенкамп: Кузнецова по духу своему боец

Голландская теннисистка Рихель Хогенкамп, которой предстоит сыграть со Светланой Кузнецовой 6 февраля во втором матче четвертьфинала Кубка Федерации, поделилась ожиданиями от предстоящей встречи.

«Светлана отличный игрок, у неё огромный набор ударов. Она по духу своему боец, поэтому я думаю, что мне нужно будет показать свой лучший теннис, чтобы это был хороший матч, и постараться победить её. Посмотрим, насколько я завтра смогу приспособиться к сопернице и внешним условиям», — передаёт слова Хогенкамп корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Матч сборных России и Нидерландов будет проходить 6-7 февраля на центральном корте СК «Олимпийский».