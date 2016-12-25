Правозащитники создали петицию в поддержку равных призовых на турнире в Окленде

Христианская ассоциация молодых женщин (YWCA), выступающая за равноправие мужчин и женщин в сфере труда, создала петицию в поддержку равных призовых для теннисистов и теннисисток на турнире в Окленде. В 2017 году призовой фонд мужских соревнований составит $ 450 тыс., а женских — $ 250 тыс.«Ситуация на турнире в Окленде отражает положение дел в Новой Зеландии и во всём мире. К нам приедут лучшие теннисистки мира, а мы даём посыл своим дочерям: вы можете быть лучшими, но всё равно получать меньше мужчин», — говорится в тексте петиции.Директор турнираназвал такое сравнение некорректным.«Мужские и женские соревнования в Окленде носят одинаковые названия, но при этом у них разные организаторы, разные бизнес-модели. Это всё равно, что требовать равных призовых для игроков австралийской и новозеландской лиг футбола», — приводит слова Баджа New Zeland Herald.