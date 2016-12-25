Пеннетта: скучаю по общению в раздевалке, но не по бесконечным переездам

Победительница Открытого чемпионата США — 2015 итальянка, которая в мае 2017 года станет мамой, рассказала об изменениях, произошедших в её жизни после завершения карьеры.«Сейчас моя жизнь совсем другая. Я могу просыпаться и спокойно завтракать, наслаждаясь теми моментами, которых я была лишена во время карьеры. Мне очень нравится быть дома и делать вещи, абсолютно нормальные для большинства людей, но новые для меня.Я боялась, что буду чувствовать себя некомфортно без ракетки в руках, но на самом деле это не так. Конечно, я скучаю по общению с девочками в раздевалке, но не по бесконечным переездам», — приводит слова Пеннетты Sky Sports.