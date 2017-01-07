Димитров: я читал подачи Раонича, и всё прошло гладко

прокомментировал победу нади выход в финал турнира в Брисбене.«Милош – один из лучших подающих. Я знал, чего мне следует ожидать, и просто должен был сыграть правильно. Я очень уверенно сыграл против него во втором сете и смог его победить в двух партиях. Я отлично читал его подачи, и всё прошло гладко.В финале против Нисикори у меня неплохие шансы. Тем более что я не буду играть на следующей неделе, так что собираюсь провести матч в полную силу», — приводит слова Димитрова официальный сайт АТР.