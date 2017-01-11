Зимонич стал новым капитаном сборной Сербии в Кубке Дэвиса

40-летний сербский теннисист, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде и пятикратный победитель «мэйджоров» в миксте, стал новым капитаном сборной Сербии в Кубке Дэвиса, сменив на этом посту. Обрадович возглавлял команду с 2007 года. Именно при нём сербы завоевали свой первый Кубок в сезоне-2010, обыграв в финале Францию со счётом 3-2. В 2013 году Сербия вновь вышла в финал, но в результате отсутствия сильного второго номера (был дисквалифицирован, аполучил травму) проиграла Чехии в решающем матче.Ближайший матч Сербия проведёт дома с Россией в первых числах февраля в рамках 1/8 финала. Для российской сборной это будет первый матч в Мировой группе с 2012 года.