Гаврилова: рассчитываю выступить на АО не хуже, чем в 2016 году

22-я сеяная австралийская теннисистка Дарья Гаврилова рассказала об отличном настроении, в котором стартует на Australian Open, рассчитывая выступить не хуже, чем в 2016 году, когда она дошла до 1/8 финала.
«Мне нравится быть в центре внимания, я чувствую, что болельщики смотрят на меня – это хорошо, это особенные ощущения. Для меня это комфортно. Возвращаться домой – это круто, это большое преимущество.
Думаю, что многие игроки не смотрят на сетку, а я это делаю. Она довольно сложная, так как разрыв между игроками в женском теннисе сейчас не так уж велик. Уже в первых раундах много сложных матчей. Однако один выделяется особо – встреча Серены Уильямс и Белинды Бенчич.
В прошлом году я провела здесь одну из лучших теннисных недель в моей жизни. Это будет трудно повторить, но, думаю, я в состоянии сделать это. Я хорошо подготовилась к сезону, многое улучшила в своей игре и, надеюсь, буду совершенствоваться от матча к матчу», — приводит слова Гавриловой официальный сайт турнира.