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175 лет назад
2016
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Участницы турнира в Санкт-Петербурге посмотрели матч Федерер — Надаль
29 января 2017, воскресенье. 16:11.
Теннис
Представительница Австралии
Дарья Гаврилова
опубликовала видеозапись из раздевалки на теннисном комплексе в
Санкт-Петербурге
, на которой видно, как участницы соревнований WТА в городе на Неве эмоционально смотрят заключительный гейм финала
Открытого чемпионата Австралии
, в котором швейцарец
Роджер Федерер
победил испанца
Рафаэля Надаля
со счётом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Дарья Гаврилова
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Комментарии:
Правила
Новости. Теннис
29 января 2017, воскресенье
16:11
Участницы турнира в Санкт-Петербурге посмотрели матч Федерер — Надаль
15:58
Федерер: было бы здорово разделить победу на Australian Open 2017 с Надалем
15:50
Надаль: я боролся как мог, но Федерер больше заслужил победу
15:41
Федерер обошёл Сампраса по количеству лет между победами на «Шлемах»
15:40
Федерер — самый низкорейтинговый победитель турнира «Большого шлема» за 13 лет
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Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open Федерер — Надаль
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21:35
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