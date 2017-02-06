За попадание мячом в глаз арбитру Шаповалов оштрафован на $ 7000

Международная федерация тенниса (ITF) определила наказание для канадского игрока, который в пятом матче 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании на эмоциях ударил ракеткой по мячу и попал в глаз главному судье матчаПоступок Шаповалова был квалифицирован как неспортивное поведение и непреднамеренное действие, за что канадец был оштрафован на $ 7000, сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса.Ранее Шаповалов был дисквалифицирован, из-за чего не смог доиграть встречу с, а Канаде было присуждено техническое поражение. Повреждений роговицы или сетчатки у арбитра при медицинском обследовании не обнаружено, дальнейшее лечение он будет проходить во Франции.