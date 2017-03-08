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Рублёв уступил на старте квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

8 марта 2017, среда. 02:17. Теннис
Россиянин Андрей Рублёв проиграл на старте квалификации турнира в Индиан-Уэллсе австралийцу Эндрю Уиттингтону. Поединок завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу теннисиста из Австралии.

Встреча продолжалась 67 минут. Рублёв подал 1 эйс, совершил 4 двойные ошибки и упустил 3 брейк-пойнта. На счету Уиттингтона 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Позже матч первого раунда квалификации турнира проведёт ещё один россиянин — Теймураз Габашвили. Его соперником будет украинец Илья Марченко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Рублёв
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