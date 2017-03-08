Рублёв уступил на старте квалификации турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянинпроиграл на старте квалификации турнира в Индиан-Уэллсе австралийцу Эндрю Уиттингтону. Поединок завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу теннисиста из Австралии.Встреча продолжалась 67 минут. Рублёв подал 1 эйс, совершил 4 двойные ошибки и упустил 3 брейк-пойнта. На счету Уиттингтона 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.Позже матч первого раунда квалификации турнира проведёт ещё один россиянин — Теймураз Габашвили. Его соперником будет украинец Илья Марченко.