Пеннетта: может казаться, что Фоньини всё равно, но он переживает больше других

Победительница Открытого чемпионата США—2015 итальянка Флавия Пеннетта призналась, что её супругу Фабио Фоньини не хватает стабильности на корте и он очень переживает по этому поводу.
«Фабио удаётся найти баланс на корте лишь на протяжении нескольких месяцев в году. Он недостаточно стабилен, и это вызывает сожаление. Кажется, что ему нужно нечто большее, чтобы самому наслаждаться игрой в большей степени. Складывается ощущение, что таким игрокам, как Фабио, всё равно, но на самом деле они переживают больше других», — цитирует Пеннетту Tennis World USA.