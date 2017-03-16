Надаль: на AO у меня были хорошие шансы на победу над Федерером, сегодня — нет

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после поражения от швейцарца Роджера Федерера в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 3:6.
«В Австралии наш матч прошёл в упорной борьбе. Тогда у меня были хорошие шансы на победу, сегодня — нет. Сегодня он играл лучше меня. В подобных встречах, когда ты не играешь в свой теннис, выиграть невозможно. Когда у Роджера есть преимущество, он очень уверенно играет на своей подаче и может действовать более расслабленно.
Федерер всё время хорошо играл на приёме, а я не мог найти правильные ответы на его удары. Мне нужно было нейтрализовать два первых удара Роджера, но я не сумел сделать это. Сегодня я был недостаточно хорош для этого, а Роджер заслужил победу. Мне нужно было выполнять удары длиннее и выше, чтобы создавать ему проблемы. Не получилось. А Роджер в итоге получил перевес.
Хуже всего было то, что я сразу же проиграл свою подачу. Во втором сете он вновь сделал ранний брейк. Сложно было противостоять Роджеру в такой ситуации.
Я отлично начал сезон, играл в прекрасный теннис, выигрывал матчи. Сегодня я сыграл не лучшим образом, но уверен, что выступлю в Майами на следующей неделе», — цитирует Надаля официальный сайт тура.