А. Зверев отыграл 3 матчбола у Иснера и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Майами

Немец(16) одержал непростую победу над американцем(18) в матче третьего круга турнира в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу Зверева.Отметим, что на тай-брейке второго сета у Иснера был матчбол, который он не реализовал. Ещё два матчбола Джон упустил в третьей партии, когда вёл 5:4, а на подаче Зверева был счёт 15-40.Поединок продолжался 2 часа 42 минуты. На счету Зверева 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Иснер подал навылет 28 раз, допустил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейковый шанс из 4.За место в четвертьфинале «Мастерса» Зверев сразится с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария, 1) — Малек Жазири (Тунис).