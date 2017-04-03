Федерер: до звания первой ракетки мира мне ещё далеко

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:3, 6:4, оценил своё выступление в нынешнем сезоне и рассказал о дальнейших планах.
«Финал прошёл в упорной борьбе. Может быть, если вы не видели игру, а только глянули счёт, то думаете, что игра шла с моим большим перевесом и я сделал пару брейков, которые всё и решили. Это не полная история. Думаю, у Рафы были шансы в первом и втором сетах. Борьба была равной. Просто в решающие моменты я сыграл немного лучше. Почему так случилось, у меня объяснения нет. Но, кажется, всё было именно так.
Я был настроен на борьбу. Физически, эмоционально это была изматывающая неделя. Рад, что так всё завершилось.
Моё возвращение завершилось. Я очень рад, что ничего серьёзного в этот период не случилось. Всё получилось как во сне — на корте и за его пределами. Мой организм отлично справился, так что я счастлив. Сначала мы переживали по поводу состояния моего колена в Австралии и думали о том, как мой организм выдержит нагрузки на Среднем Востоке и в США. Перелётов было немало, а в такой ситуации колено может реагировать по-разному. Это не то же самое, что просто вернуться домой и принять тёплый душ. Мне приходилось делать много растяжек, массажей и хорошо спать. Мне нужно было всё делать профессионально, чтобы, просыпаясь каждое утро, быть готовым к соревнованиям.
В начале сезона я говорил тренеру Северину, что если я лишь дойду до финала Майами и при этом не сыграю в Индиан-Уэллсе и на Australian Open, то всё равно буду счастлив. Но я добился гораздо большего.
Когда выигрываешь крупный турнир вроде Australian Open, то получаешь большой заряд уверенности. Уверенность помогает тебе побеждать в сложных матчах. Сейчас я пожинаю плоды этой уверенности и верного настроя. Я вкладываю всю энергию в каждый матч и не отвлекаюсь на посторонние вещи.
В матче с Надалем я старался напомнить себе играть без напряжения и смело действовать в важные моменты. Эти четыре недели стали большим испытанием для меня, потому что долгое время нужно было сохранять концентрацию. Думаю, мне это удалось, и я очень рад.
Теперь мне нужно сосредоточиться на «Ролан Гаррос» и травяных, а затем хардовые турниры станут ключевыми для меня. Если мне удастся стать первой ракеткой мира, будет здорово, но я всё ещё полагаю, что до этого очень далеко.
Уимблдон должен стать моей главной целью, но вообще все травяные турниры очень важны для меня, потому что я сыграю в Штутгарте и Галле. Также я с нетерпением жду Итогового чемпионата, на котором добивался больших успехов. Ещё мне нравятся турниры в зале. Так что вторая часть сезона станет моим приоритетом. Именно поэтому сейчас я сделаю паузу в выступлениях.
Сейчас мне важно позаботиться о своём здоровье. Лучше сделать шаг назад, а затем вернуться счастливым и полным энергии», — цитирует Федерера официальный сайт тура.