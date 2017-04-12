Эррани: было нелегко, но я смогла победить Александрову, сыграв не так уж плохо

Итальянка Сара Эррани прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Александровой в первом круге турнира в Боготе со счётом 6:2, 6:4.
«Играть в Боготе нелегко, это точно. Полёт мяча непредсказуем, и нужно привыкнуть к высоте над уровнем моря. Дышать очень сложно, и иногда ты не можешь контролировать мяч. Но я очень рада, что вернулась на корт. Я осталась довольна своей игрой. Очевидно, что я нахожусь не в лучшей форме в последнее время. Моё положение в рейтинге ухудшилось. Здесь я ставлю перед собой цель — идти от игры к игре и стараться делать всё, что в моих силах, чтобы вернуть прежние ощущения и прибавлять с каждым днём.
Ближе к концу матча соперница начала отыгрываться, и мне пришлось завести себя, чтобы оставаться в игре. Было нелегко, но я смогла победить. Я сыграла не так уж плохо», — цитирует Эррани официальный сайт тура.