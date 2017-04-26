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Эрл: несмотря на своё отсутствие, Шарапова — самая продаваемая теннисистка

26 апреля 2017, среда. 14:21. Теннис

Глава Европейской спонсорской ассоциации Карен Эрл выразила уверенность в том, что дисквалификации российской теннисистки Марии Шараповой не сказалась на её маркетинговой популярности.

«Как показывает ажиотаж вокруг её возвращения, Шарапова привлекает очень много внимания со стороны мировых СМИ. Это также показывает, что она мегазвезда, а женскому теннису нужна такая звезда. Поэтому большие бренды хотят сотрудничать с ней. Спонсоры, с которыми у неё давние налаженные связи, ценят тот факт, что их бренд ассоциируется с её брендом.

Спонсоры поддерживают её не потому, что она самая успешная теннисистка, а из-за того, на что она способна вне корта. Её личность и её собственный бренд — вот что имеет значение. Она знает, как себя продавать. Она дальновидна и умна в коммерческих вопросах.

Надо отдать ей должное — несмотря на своё отсутствие, Шарапова до сих пор самая продаваемая теннисистка.

Шарапова сделала всё, чтобы признаться в использовании допинга, и сделала она это в вызывающей доверие манере. Она показала своё раскаяние и пообещала, что больше этого никогда не произойдёт.

Тот факт, что её возвращение не вызвало никакого общественного возмущения, только убедит спонсоров в том, что от неё не надо отказываться. Если бы были какие-то протесты со стороны теннисных болельщиков, это могло бы повлиять на решение её спонсоров", — цитирует Эрл BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Допинг Шарапова Мария Шарапова
Новости. Теннис
26 апреля 2017, среда
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25 апреля 2017, вторник
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19:30 Чорич проиграл Веселы в первом круге на турнире в Будапеште
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16:09 Симон уступил Фрэтэнджело в первом круге турнира в Будапеште
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14:36 Дмитриева: такой суперзвезде, как Шарапова, играть в квалификации унизительно
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13:01 Янчук: Шарапову допустили до «Ролан Гаррос», но и большого почёта не оказали
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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