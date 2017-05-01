Зигемунд: моя агрессивная стратегия работает даже в матчах с топ-игроками

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, выигравшая турнир в Штутгарте, прокомментировала свой агрессивный стиль выступления.

«Матч с Плишковой показал, что я могу играть очень агрессивно. Это приятное дополнение, удары на сетку, людям они нравятся. Сейчас я вообще очень агрессивный игрок. Так что мне нужно всегда вспоминать, как я играла с Плишковой. Это может быть большой шаг вперёд, что касается моих планов на игру.

В матче с Младенович мне приходилось снова стараться играть агрессивно. Думаю, на следующих нескольких турнирах будет то же самое. Это непрерывный процесс. Меняю стратегию на более агрессивную, долго над этим работала. И это работает даже в матчах с топ-игроками. Но мне ещё предстоит много практиковаться», — приводит слова Зигемунд официальный сайт WTA.