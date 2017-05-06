Касаткина проиграла Винчи на старте турнира в Мадриде

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Мадриде уступила итальянке Роберте Винчи со счётом 1:6, 6:1, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, реализовала два брейк-пойнта из четырёх, проиграв 4 гейма на своей подаче.

Винчи во втором круге сыграет либо с румынкой Симоной Халеп (3), либо с чешкой Кристиной Плишковой.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Винчи в Мадриде.