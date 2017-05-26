Маррей сыграет с Кузнецовым в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Действующий победитель турнира серб Новак Джокович попал в одну половину с испанцем Рафаэлем Надалем и стартует матчем с испанцем Марселем Гранольерсом. Надаль встретится с французом Бенуа Пэром.

Первая ракетка мира британец Энди Маррей сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым.

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет с победителем квалификации. Константин Кравчук сразится с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Михаил Южный — с бразильцем Рожериу Дутра да Силвой, Евгений Донской — с сербом Виктором Троицки.

Ознакомиться с сеткой «Ролан Гаррос» можно на «Чемпионате».