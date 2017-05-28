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Джокович, Надаль, Мугуруса и Кар. Плишкова сыграют на «Ролан Гаррос» 29 мая

28 мая 2017, воскресенье. 19:01. Теннис

На официальном сайте «Ролан Гаррос» опубликовано расписание второго игрового дня — понедельника, 29 мая. На главной арене — корте Филиппа Шатрье — первым запуском действующая чемпионка турнира испанка Гарбинье Мугуруса (4) сыграет с итальянкой Франческой Скьявоне, побеждавшей здесь в 2010 году. Скьявоне, скорее всего, выступит в Париже в последний раз.

В рамках второго запуска на центральном корте появятся Новак Джокович и Марсель Гранольерс. Следом сыграют Кристина Младенович (13) с Дженнифер Брэйди и Александр Зверев (9) с Фернандо Вердаско.

Рафаэль Надаль (4) сыграет на корте Сюзанн Ленглен вторым запуском. Его соперником станет Бенуа Пэр. Там же свой стартовый матч проведёт Каролина Плишкова (2), ставшая после вылета Анжелики Кербер самой высокосеянной в женской сетке. Ей будет противостоять Чжэн Сайсай.

Четвёртым запуском на первом корте Ирина Хромачёва сыграет с Полин Пармантье. На корте номер четыре третьим запуском пройдёт поединок Константина Кравчука и Федерико Дельбониса. На пятом корте первыми сыграют Евгений Донской и Виктор Троицки, а вторыми — Михаил Южный и Рожериу Дутра да Силва.

Елена Веснина (14) закроет программу шестого корта матчем с Беатрис Хаддай-Майей (Q). Наталья Вихлянцева и Юханна Ларссон сыграют вторым запуском на восьмом корте. Теймураз Габашвили (Q) и Виктор Эстрелья Бургос скрестят ракетки третьим запуском на 10-м корте.

На 15-м корте, так же как и на 5-м, пройдут два матча с участием россиян подряд. Первым запуском там сыграют Андрей Рублёв (LL) и Диего Шварцман, вторым — Екатерина Александрова и Катержина Синякова. Наконец, третьим запуском на 16-м корте сыграют Анастасия Павлюченкова (16) и Патрисия Мария Тиг.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Андрей Рублёв Гарбинье Мугуруса Евгений Донской Екатерина Александрова Елена Веснина Ирина Хромачёва Каролина Плишкова Константин Кравчук Михаил Южный Наталья Вихлянцева Новак Джокович Рафаэль Надаль Теймураз Габашвили Франческа Скьявоне
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